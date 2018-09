Mauritshuis krijgt zelfportret Rembrandt van Britse instelling te leen

Een Engelse familie dacht in 2010 haar belasting te betalen door de overdracht van de Rembrandt aan de Britse erfgoedorganisatie National Trust.

Behalve het Holburne Museum in Bath profiteert alleen het Mauritshuis van de zeldzame actie van National Trust. Het is geen wonder dat Nederland meedoet, want het gaat om een verzameling van 22 Nederlandse meesters. Vanaf 11 oktober zijn ze aan de Hofvijver te zien.

Quentin Buvelot, hoofdconservator van het Mauritshuis, hielp de Trust met al zijn kennis en bij de selectie van de werken. De uitverkoren 22 werken hangen normaal verspreid over twaalf Engelse landhuizen, die soms met inhoud en al aan de organisatie zijn toevertrouwd door eigenaren die hun vastgoed financieel niet meer aankonden.

Inmiddels heeft de Trust 13.500 schilderijen in beheer. Dat daaronder nogal wat Nederlandse meesters te vinden zijn, komt niet alleen door de voorkeuren van de landhuiseigenaren, maar ook doordat er tot de achttiende eeuw in Engeland amper talent tot ontwikkeling kwam.

Nederlandse kunstenaars ontsnapten aan concurrentie

Er werd dus onder meer in Nederland besteld en met name koning Charles II nodigde ook buitenlandse kunstenaars uit. "We hebben jullie nodig", zei de toenmalige vorst van het land.

Kunstenaars gaven gehoor, niet alleen om de vraag aldaar, maar soms ook om aan de concurrentie in det artistiek zo bloeiende 'Lage Landen' te ontsnappen.

Door de ontwikkelingen worden sommige schilders uit onze contreien toen en nu een beetje als Engels gezien, onder wie Antoon of Anthony van Dyck, Adriaen van Diest, de uit Nederlandse ouders in Duitsland geboren Peter Lely en vader en zoon Willem van de Velde.

De tentoonstelling zal verder werk behelzen van onder anderen Honthorst, Lievens, Hobbema, Ter Borch, De Hooch, Metsu en Steen. Ook is er een volgens Buvelot fenomenaal gezicht op Dordrecht bij van Albert Cuyp. In Groot-Brittannië is veel van hem te vinden, het land leed enige tijds zelfs aan 'Cuyp-gekte'.

"Als we ooit een Cuyp zouden kopen, zou het uit Engeland zijn", aldus Buvelot.