Advocaat Willem Holleeder niet blij met toneelstuk Judas

"Ik gun iedereen zijn artistieke expressie en ik gun iedereen zijn verdienmodel, maar ik vind het niet echt van goede smaak getuigen om in een onderzoek dat nog loopt - waarin iedereen nog hard aan het werk is om vast te stellen wat nou de waarheid is - een toneel vol met doodskisten te zetten en dingen te gaan presenteren als de waarheid", vertelt Janssen in de Willem Podcast van NU.nl.

"Dit is niet een ontwikkeling waar we als maatschappij blij mee zouden moeten zijn."

In Judas vertelt Astrid Holleeder hoe haar broer al dertig jaar lang zijn familie terroriseert, afperst en bedreigt. Het toneelstuk, dat op 20 september in première gaat, wordt de derde bewerking van het boek. Er zijn ook twee televisieseries van het verhaal in de maak; een voor de Amerikaanse televisie en een voor Videoland.

De rechtbank in Amsterdam is begin dit jaar met de inhoudelijke behandeling van het proces tegen Willem Holleeder begonnen. De zaak lag vanwege het zomerreces even stil, maar ging afgelopen week weer verder.