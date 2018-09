Arnon Grunberg vond verblijf in klooster 'erotiserend'

"Het is de ideale plek voor mensen die even weg willen uit de maatschappij", vertelt Grunberg in gesprek met Trouw. "Maar het is ook een rare, erotiserende plek."

De auteur noemt het klooster "het tegenovergestelde van een ziekenhuis of bordeel". "Alles draait er om de ziel. Maar juist door die volstrekte ontkenning van het lichaam dringt het zich op."

Ook het AD sprak met Grunberg, waar hij zijn gevoelens over het klooster verder toelichtte. "Seks is verboden, daarom moet je er juist aan denken. Er was nog een vrouwelijke gast en ik had, wat ik normaal nooit heb, een erotische droom over haar."

"Ik denk dat ik die niet had gehad als ik haar gewoon had ontmoet in een café. Maar door die plek werd alles beladen.''