NU.nl tipt: dit moet je lezen in september

Fictie: Otmars Zonen, Peter Buwalda

Boek verschijnt op 25 september

Lot Doutze van Boekhandel Over het water in Amsterdam: "Er zijn weinig boeken waar zo naar is uitgekeken als dit boek. Hier wordt al járen op gewacht, zo lang dat er al schamper over gedaan werd: hij is te druk met stukjes schrijven, hij komt te vaak op televisie, hij heeft te veel liefdesperikelen… Maar ondertussen schreef hij voort. We hebben het natuurlijk over Peter Buwalda, die de boekenkasten bestormde met zijn debuut Bonita Avenue. Op 25 september verschijnt zijn tweede roman: Otmars Zonen. Wederom vormt de kern van het verhaal een ingewikkelde vader-zoonrelatie: Luwdig Smit zoekt zijn van hem vervreemde vader op door voor hetzelfde bedrijf te gaan werken: Shell. Via deze oliemaatschappij leidt Buwalda ons wederom de wereld van nu binnen, net zoals hij dat in Bonita Avenue deed met de ramp in Enschede. Actueel dus, maar met meerdere verhaallijnen, onder andere over klassieke muziek. Een veelomvattend, nieuwsgierigmakend boek. De volgende romans van Buwalda zitten in de planning, want Otmars Zonen is deel één van een trilogie."

Non-fictie: De Eurocrisis - Het verhaal van binnenuit, Jeroen Dijsselbloem

Boek is recent verschenen

Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam: "De Eurocrisis is het hoogstpersoonlijke boek van de oud-Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem, waarin hij van binnenuit beschrijft hoe een continent jarenlang op de rand van de afgrond balanceerde. En hoe het uiteindelijk werd gered. Spannende en leerzame kost. Lange tijd was Dijsselbloem hét gezicht van de Europese politici, die probeerden een weg uit de crisis te banen. Zijn bemoeienis met het Griekse drama in het bijzonder, staat ons nog helder voor de geest. In dit boek beschrijft hij uiteraard ook zijn harde confrontatie met de toenmalige minister van financiën van Griekenland, Yanis Varoufakis. De laatste publiceerde zijn - wereldwijd verkochte - herinneringen aan de eurocrisis al eerder. Het boek van Dijsselbloem valt in zekere zin ook te lezen als repliek op die memoires."

Thriller: De tattooverzamelaar, Alison Belsham

Nederlandse vertaling wordt op 13 september verwacht

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "Deze vlijmscherpe thriller past wat mij betreft zo in het straatje van Daniel Cole en M. J. Arlidge. Een sterke, stoere vrouwelijke hoofdrolspeelster die erg koppig is, een jonge inspecteur die volgens zijn collega’s te snel promotie heeft gemaakt en een verknipte moordenaar met een missie. Alle ingrediënten voor een thriller die vanaf bladzijde één meteen boeit. Marni, een tatoeëerder uit Brighton, ontdekt een gevild lichaam tijdens een conventie voor tatoeages. Iemand snijdt de tatoeages van het slachtoffer af terwijl die nog leven. Marni helpt de jonge inspecteur Francis met het identificeren van het lichaam, maar al snel komen ze tot een schokkende ontdekking en staat Marni voor een lastige keuze."

Geschiedenis: Gecrasht: Hoe tien jaar financiële crises de wereld veranderde, Adam Tooze

Nederlandse vertaling verschijnt op 13 september

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "Tooze geeft in dit boek een overzicht van de bankencrises, die nu tien jaar geleden begon met het faillissement van de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers. Vervolgens brengt hij deze economische ontwikkelingen in verband met de geopolitieke toestand in de wereld, en vertelt onder andere over het stokken van de Europese integratie, de doorbraak van China als economische grootmacht, toenemende rivaliteit tussen Rusland en het Westen, en de veranderende rol van de Verenigde Staten als wereldmacht. Een indrukwekkend verhaal over de economische crisis van 2008 als kantelpunt in de wereldgeschiedenis."

Kookboek: Onder de mediterrane zon, Nadia Zerouali en Merijn Tol

Boek is in augustus verschenen

Jonah Freud van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Nadia kennen we van het kookprogramma BinnensteBuiten en Merijn is culinair journalist. Ze hadden al veel samengewerkt en komen nu met dit boek, een verzameling van hun lekkerste recepten. Ze gingen op reis naar onder meer Italië, Marokko en Libanon, om bij mensen thuis aan te kloppen en dan samen te koken. De bekende recepten staan erin, zoals couscous, maar ook gerechten die je niet zo snel zelf zou maken. Het is een mooi, verzorgd, lijvig boek."

Kinderboek: Laat een boodschap achter in het zand, Bibi Dumon Tak

Boek wordt op 18 september verwacht

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "In dit nieuwe boek zijn alleen de evenhoevigen welkom. Evenhoevigen: dat zijn dieren met twee of vier tenen, zoals de dikdik, de Kaapse buffel en de giraffe die hebben. Helaas wordt de tapir en de zebra daarom de toegang geweigerd. Bibi Dumon Tak schrijft in deze bundel over dieren zoals we van haar gewend zijn, maar dit keer in de vorm van gedichten. En Annemarie van Haeringen maakte er prachtige illustraties bij die ervoor zorgen dat je nooit meer vergeet wie de kleine kantjil is, wie de vicuña, wie de blauwe gnoe. Haar dieren spatten van de pagina's. Wie nooit gedichten leest, zal er met deze nieuwe bundel vandaag nog aan willen beginnen. Bibi Dumon Tak kreeg dit jaar de Theo Thijssen-prijs voor kinder-en jeugdliteratuur."