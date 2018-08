Herontdekte Rembrandt-werken langer te zien in Amsterdam

Het Portret van Petronella Buys (1635) en Man met zwaard (ca. 1640-1644) hangen sinds mei in het museum en verhuizen volgende week naar een andere plek in het voormalige woonhuis van de beroemde schilder. Daar blijven ze tot half januari, waarop de doeken doorreizen naar het Louvre in Abu Dhabi voor een overzichtstentoonstelling van The Leiden Collection.

Het museum heeft de doeken in bruikleen van het New Yorkse verzamelaarsechtpaar Thomas S. Kaplan en Daphne Recanati Kaplan, die de schilderijen onlangs bemachtigden voor hun The Leiden Collection. Zij bezitten de grootste particuliere collectie ter wereld van Nederlandse zeventiende-eeuwse kunst.

Van het Portret van Petronella Buys was decennialang niet bekend waar het zich bevond, tot het vorig jaar opdook op de kunstmarkt. Hoewel Rembrandts signatuur erop staat, suggereerden onderzoekers eerder dat het doek waarschijnlijk door een assistent was gemaakt. Volgens het Rembrandthuis heeft de schilder het werk wel degelijk zelf gemaakt, alleen losser en sneller dan we gewend zijn omdat het vermoedelijk een spoedklus was.

Van Man met zwaard werd ook een tijd gedacht dat het niet door Rembrandt was gemaakt. Nieuw onderzoek bracht hier verandering in. Een van zijn leerlingen heeft het echter grotendeels overgeschilderd.