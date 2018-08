Voormalig Miss Nederland wil meisjes helpen met onzekerheden met boek

De 24-jarige Opheij kreeg toen ze Holland's Next Top Model gewonnen had pas door hoe het modellenwereldje echt in elkaar stak, vertelt ze aan NU.nl.

"Ik kreeg keer op keer te horen dat ik moest afvallen en dat ik niet dun genoeg was. Ik heb het drie jaar geprobeerd met personal trainers en weinig eten, terwijl ik steeds ongelukkiger werd. Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: wil ik dit wel?"

Opheij zat acht maanden thuis en besloot toen een baantje in de horeca te nemen. Korte tijd later besloot ze zich op te geven voor Miss Nederland en die wedstrijd won ze ook. "Bij Miss Nederland gaat het veel meer over personality. Waar zij voor staan, daar sta ik ook voor. In die periode werden mijn positieve kanten benadrukt. Dat was apart, omdat ik zo lang gehoord had dat ik niet goed genoeg was."

Tips om gezond te leven en lekker te eten

De missie om anderen te vertellen hoe belangrijk het is om goed in je vel te zitten en gezond te leven, ontstond in die periode. "Ik wil jonge meiden handvaten meegeven: hoe kun je je van binnenuit mooi voelen. Ik geef tips voor gezond en lekker eten, maar ook een aantal levenslessen van mezelf en van anderen."

Opheij werkt inmiddels niet alleen als model, maar is ook gediplomeerd gewichtsconsulente en doet een opleiding tot voedingsdeskundige. Verder is ze met Omroep Brabant in gesprek om aan de slag te gaan als presentatrice.

"Ik weet nog niet hoe dat gaat uitpakken, maar het lijkt me leuk om ervaring op te doen als presentatrice. Ik ga ook nog ook een opleiding doen tot personal trainer, dan kan ik straks het complete plaatje aanbieden aan mensen."