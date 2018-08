Leidse Lakenhal zegt nieuwe Rembrandt te hebben ontdekt

"De ontdekking van het schilderij van Rembrandt is alleen in kleine kring bekend. Het is nog in het buitenland. We moeten eerst zorgen dat het op tijd is gerestaureerd, zodat er voldoende tijd is voor onderzoek naar het werk. Meer kan en mag ik er absoluut niet over vertellen", aldus conservator Christiaan Vogelaar in gesprek met Leidsch Dagblad.

Het schilderij zal voor de eerste keer tentoon worden gesteld in De Lakenhal tijdens de expositie Jonge Rembrandt, die op 3 november 2019 opent.

Als het schilderij inderdaad een Rembrandt blijkt te zijn, is het niet de eerste van dit jaar. Portret van een jonge man werd eerder dit jaar door een kunsthandelaar op een veiling ontdekt, dat was de eerste in 44 jaar tijd.