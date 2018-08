Leidse Lakenhal te voorbarig bij spreken van nieuwe Rembrandt

"De ontdekking van het schilderij van Rembrandt is alleen in kleine kring bekend. Het is nog in het buitenland. We moeten eerst zorgen dat het op tijd is gerestaureerd, zodat er voldoende tijd is voor onderzoek naar het werk. Meer kan en mag ik er absoluut niet over vertellen", aldus conservator Christiaan Vogelaar in gesprek met Leidsch Dagblad.

Het schilderij in kwestie wordt volgens Vogelaar momenteel gerestaureerd en onderzocht. De Lakenhal laat in een reactie weten dat het onderzoek nog niet plaats heeft gevonden en een belangrijk onderdeel is.

"Het debat over toeschrijvingen en nieuwe ontdekkingen maakt een bijzonder onderdeel uit van dat onderzoek. De uitkomsten ervan worden uiteindelijk met het publiek gedeeld bij de opening van de tentoonstelling", aldus de instelling in een reactie.