Acteur en David Bowie-choreograaf Lindsay Kemp (80) overleden

Kemp is thuis overleden in de Italiaanse plaats Livorno, schrijft BBC.

Hij is vooral bekend van zijn samenwerking met zanger David Bowie, die hij ontmoette in 1966. Bowie trad vervolgens op in een dansshow van Kemp en de twee kregen een korte relatie. Na hun breuk bleven ze samenwerken en Kemp verzorgde onder meer de choreografie van de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars-tour waarmee Bowie rondreisde in 1972.

Ook werkte Kemp samen met zangeres Kate Bush. De twee volgden samen een mime-opleiding, waarna Kemp te zien was in de korte film The Line, the Cross and the Curve die Bush maakte.

De zangeres schreef op haar beurt een lied als eerbetoon aan Kemp, getiteld Moving. De befaamde, theatrale bewegingen die Bush maakte in de videoclip van haar bekende nummer Wuthering Heights zijn ook bedacht door de choreograaf.

Kemp speelde ook in films als Sebastiane, The Wicker Man en Velvet Goldmine.