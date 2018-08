Leontien van Moorsel wil niet zingen of dansen in musical

"Nee joh, ik heb geen gevoel voor ritme. Als ik ga staan zingen en dansen, rennen mensen gillend de zaal uit", aldus de 48-jarige Van Moorsel, die in de musical een sporter speelt waar de echtgenoot van Soof verliefd op wordt.

In gesprek met NU.nl vertelt Van Moorsel dat ze even twijfelde of ze wel wilde gaan acteren, maar dat haar auditie, die ze onder anderen deed met hoofdrolspeelster Maike Boerdam, haar ervan overtuigde. "Net als bij mijn wielrenploeg destijds, vind ik het heel belangrijk dat er een goede sfeer is. En met deze cast voelt het echt alsof je in een warm bad stapt."

Zondag maakt ze haar acteerdebuut. Tijdens de Amsterdamse Uitmarkt geeft ze een voorproefje van de musical. "Dat is voor mij niet zo heel spannend hoor, voor de rest is dat veel spannender. Als je twee keer knippert, ben je me misgelopen, zo kort sta ik erop."

Soof de musical is gebaseerd op het script van de eerste film, waarin Lies Visschedijk de hoofdrol speelde. Ook Juul Vrijdag, Winston Post en Julia Nauta zijn te zien in het stuk. De muziek is van BLØF-bassist Peter Slager en Ed Struijlaart. Jos Thie neemt de regie op zich.