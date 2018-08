Provincie Brabant investeert miljoenen in aankoop erfgoed Van Gogh

Dat maakten de betrokken partijen vrijdag bekend. De aankoop is volgens de provincie nodig om het erfgoed te kunnen beschermen en exploiteren. Onder andere Eindhoven Airport en uitvaartorganisatie Dela doen mee.

Voor de eerste fase van het project is in totaal 12 miljoen euro beschikbaar, meldt directeur Frank van den Eijnden van Van Gogh Brabant. De provincie Noord-Brabant draagt 2,5 miljoen euro bij en leent 7 miljoen euro uit. De beoogde bijdrage van het bedrijfsleven is 1 miljoen euro.

De Van Gogh Heritage Foundation verwacht binnenkort onder meer eigenaar te worden van het huis in Zundert op de plek waar Vincent van Gogh in 1853 werd geboren. Ook staat de aankoop gepland van de kerk in Etten-Leur waar zijn vader predikant was, en het voormalig gemeentehuis in Nuenen dat nu een museum en bezoekerscentrum is.

Brabant heeft in totaal 39 Van Gogh Monumenten aangewezen. Aankoop is een van de mogelijkheden om het erfgoed te beschermen. De provincie hoopt dat het aantal bezoekers dat voor de schilder naar Brabant komt in 2025 is gestegen tot een half miljoen per jaar.