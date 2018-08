Theaterbedrijf Joop van den Ende verkocht aan mediabedrijf Advance

De theatermaker deed in 2015 al een groot deel van zijn bedrijf over aan investeerder CVC Capital Partners.

Advance is onder meer het moederbedrijf van uitgeverij Condé Nast, waar bekende merken als Vogue, Vanity Fair en Gentlemen's Quarterly (GQ) onder vallen. Ook behoort Advance tot een van de grootste lokale mediabedrijven in de VS en bezit het een belang in tv-zender Discovery en Charter Communications.

Van den Ende spreekt van een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van het bedrijf dat hij in 1998 oprichtte. Hij zegt sterk te geloven in de toekomst van het muziektheater en verwacht dat Advance er voor zal zorgen dat Stage Entertainment nog vele jaren leidend blijft in deze branche. Een overnamesom werd donderdag niet genoemd.

Geen consequenties voor Nederlandse tak

De Amerikanen willen Van den Ende wel behouden als adviseur. Met zijn enorme kennis en netwerk kan hij nog van waarde zijn voor Advance, dat nog geen ervaring heeft in de theaterwereld. Hoe de rol van Van den Ende precies wordt ingevuld, is nog niet bekend. Dat moet in de komende tijd duidelijk worden.

Overigens heeft de overname geen consequenties voor de Nederlandse tak van het theaterbedrijf. Directeur Albert Verlinde kan zijn eigen koers blijven varen, verduidelijkt Stage Entertainment-baas Arthur de Bok.