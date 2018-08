Middeleeuwse kunstenaars 'Van Limburg' krijgen echte naam terug

De schilders van de getijdenboeken Les Belles Heures en Les Très Riches Heures, aan het begin van de vijftiende eeuw vervaardigd voor de Franse hertog Jean de Berry, kregen de naam Van Limburg een eeuw geleden aangemeten door de fameuze historicus Johan Huizinga (1872-1945), die wordt gezien als een grondlegger van de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis.

Maar de naam die hij de gebroeders toedichtte, komt volgens de stichting achter de naamsverandering en het onderzoek helemaal niet in bronnen uit hun tijd voor. Daarentegen vonden onderzoekers de naam Van Lymborch in maar liefst zestien archieven uit de tijd van de broers zelf.

De familienaam verwijst naar de stad van hun voorouders, het nu Limbourg genoemde Lymborch in België.

'Maxima van de 15e eeuw'

Nijmegen eert de drie schilders dit weekeinde ook met een middeleeuws festival met onder andere een grote optocht op zondag. Het festival is tevens de opmaat naar een grote tentoonstelling over hertogin Maria van Gelre in Museum Het Valkhof dit najaar. Zij was volgens wetenschappers de 'Máxima van de 15e eeuw'.

Maria van Gelre (1380 - 1429) is vooral bekend geworden door haar gebedenboek van twaalfhonderd pagina's, gemaakt door kunstenaars uit de kringen rondom de gebroeders Van Lymborch. Het gebedenboek is eigendom van de Staatsbibliotheek in Berlijn en is wegens de kwetsbaarheid heel lang niet meer getoond. Het boek wordt nu gerestaureerd en Het Valkhof krijgt het in bruikleen.

De tentoonstelling is voor Het Valkhof erg belangrijk, want het museum verkeert in grote financiële problemen. Als Maria van Gelre niet het verwachte succes oplevert, moet het museum mogelijk sluiten.