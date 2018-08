Sally Field en Bill Pullman spelen hoofdrollen in toneelstuk op West End

De acteurs spelen het echtpaar Kate en Joe Keller, een Amerikaans stel met twee zonen en een succesvol bedrijf, schrijft Variety. Wanneer iemand uit hun verleden plotseling opduikt, duiken lang bewaarde geheimen op en lijkt hun geslaagde leven uiteen te vallen.

All My Sons werd voor het eerst op het toneel gebracht in 1947 en ook werd het verhaal verfilmd.

Op Broadway in New York waren Field en Pullman al eens eerder te zien in hetzelfde stuk, hoewel ze niet tegelijkertijd in de productie speelden. Ze vertolkten toen een rol in The Goat, or Who is Sylvia en dit stuk won een Tony Award voor beste toneelstuk.

Field was op het toneel meest recentelijk te zien in The Glass Menagerie op Broadway en speelde op het witte doek rollen in Lincoln en Forrest Gump. Pullman is bekend van films als Independence Day en While You Were Sleeping.