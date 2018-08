Theater van de Lach-oprichter John Lanting (88) overleden

De acteur overleed in zijn woonplaats Breda, zo liet zijn zoon weten. Hij was al enige tijd ziek.

Het Theater van de Lach was een gezelschap dat tussen 1970 en 1996 veel kluchtige stukken speelde, met Lanting in de hoofdrol. Het waren vaak vertalingen van Engelse komedies, met titels als Nee schat, nu niet, In de kast op de kast, Een scheve schaats en Een trouwring mag niet knellen.

John Lanting trok na zijn HBS-opleiding enkele jaren door Europa. Pas op zijn drieëntwintigste ging hij naar de Amsterdamse Toneelschool. In 1956 debuteerde hij bij het Rotterdams Toneel, waar hij tot 1964 bleef. In het daarop volgende seizoen speelde hij de solo De aap, een verslag voor een academie van Frans Kafka. Hij oogstte er enkele jaren internationaal veel succes mee. In die periode was Lanting ook nog een seizoen verbonden aan het maatschappijkritische Lurelei Cabaret. Daarnaast toerde hij met een solocabaret onder meer door het Caribische gebied.

De lach van het publiek

Begin jaren zeventig stichtte hij zijn eigen gezelschap, dat de 'lach van het publiek' als specialiteit had. Lanting onderscheidde veel soorten: de gniffellach, de harde lach, de achter-de-hand lach, de besmuikte lach en windkracht acht, als de hele zaal niet meer bijkwam.

Ogenschijnlijk speelden Lanting en de zijnen uit de losse pols. Maar niets was minder waar: alles was tot in het kleinste detail uitgewerkt en gerepeteerd. Tijdens tournees bleef hij voortdurend schaven aan het stuk dat hij speelde. "Je moet een klucht net zo behandelen als een drama. Ik doe niet gek op het toneel, ik speel een karakter", zei hij eens.

Lanting was in de jaren zeventig ook te zien als rijksambtenaar Ogterop Deux in de KRO-televisieserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?.