NU.nl tipt: deze boeken moet je lezen in augustus

Non-fictie: 21 Lessons for the 21st Century, Yuval Noah Harari

Verschijnt op 30 augustus

Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam: "Na Sapiens, zijn kleine geschiedenis van de mensheid, en Homo Deus, zijn kleine geschiedenis van de toekomst, beschrijft bestsellerauteur Yuval Noah Harari in zijn nieuwe boek onze eigen tijd. Wat zijn de uitdagingen en bedreigingen waar wij voor staan? Met eenzelfde grip op de stof en eigenzinnige interpretatie van de feiten, verheldert hij het nu."

Fictie: In het zwart van de spiegel, Peter Delpeut

Wordt in augustus verwacht

Lot Doutze van Boekhandel Over het water in Amsterdam: "Eindelijk een lijvige roman van eigen bodem. Als tegenhanger voor het bingewatchen op Netflix is er het dikke boek. Veel pagina's om uren in weg te duiken, werelden om in te verdwijnen, geschiedenissen van generaties die worden opgediept. Duizend bladzijden is geen uitzondering meer. In het zwart van de spiegel van Peter Delpeut is dan nog bescheiden met achthonderd pagina's. Het boek gaat over een filmmaker die steeds slechter gaat zien. Hij zoekt zijn toevlucht tot de schilderkunst en reist de Franse schilder Claude Lorrain achterna door Europa. Onderweg vermengen de levens van andere kunstenaars zich met het zijne. Hij kijkt tegelijkertijd naar hun geschiedenis en naar die van hemzelf."

Kinderboek: De waarheid volgens Mason Buttle, Leslie Connor

Verschenen op 1 augustus

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Dit is een prachtig verhaal over twee zeer verschillende jongens die zichzelf bij elkaar vinden. Mason Buttle woont met zijn oma en oom op een oude, verwaarloosde appelboerderij. Daar voelt hij zich fijn, maar school is een ander verhaal. Mason is namelijk de grootste, zweterigste en - laten we het aardig zeggen - niet de slimste leerling. Daar komt nog bij dat zijn beste vriend vijftien maanden geleden dood werd gevonden in de boomgaard. Sindsdien wordt Mason niet met rust gelaten door de plaatselijke inspecteur, die zijn verhaal niet lijkt te geloven. Gelukkig ontmoet Mason Calvin: het dunste, kleinste en misschien wel slimste jongetje van de school. De twee worden onafscheidelijke vrienden. Maar dan lijkt de geschiedenis zich te herhalen."

Thriller: Heimwee naar bloed, Dario Correnti

Nederlandse vertaling wordt op 21 augustus verwacht

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "Een klein stadje in het noorden van Italië wordt opgeschrikt door een reeks gruwelijke moorden waarbij de slachtoffers gruwelijk verminkt zijn en de boodschap ViVe geschreven in bloed achtergelaten wordt. Journalist Marco Besana, een oude rot in het vak die tegen zijn zin in bijna met pensioen gestuurd gaat worden, duikt erbovenop. Al snel zoekt de jonge stagiaire Ilaria Piatti hem op met de mededeling dat dit volgens haar geen gewone moorden zijn, maar dat de dader geïnspireerd is door Verzeni, de eerste Italiaanse seriemoordenaar die ook wel 'de vampier van Bergamo' genoemd werd. Maar wat heeft Verzeni met deze nieuwe reeks moorden te maken? De twee journalisten bijten zich vast in deze zaak, maar worden al snel van verschillende kanten tegengewerkt."

Geschiedenis: Het nationaal-socialisme als rancuneleer, Menno ter Braak

Verschijnt op 29 augustus

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "Dit is een herdruk van het pamflet Het nationaal-socialisme als rancuneleer van Menno ter Braak, dat oorspronkelijk werd uitgegeven in 1937. Hij uitte hierin zijn bezorgdheid om het toen opkomende nationaalsocialisme. Ter Braak geeft een omschrijving van de rancuneuze mens. Deze mens ervaart wrok, uit zich vooral door te klagen en zal uiteindelijk gaan haten. Bas Heijne, die zelf veel schreef over het onbehagen in de huidige samenleving, schreef voor deze editie het voorwoord. Hij ziet parallellen met de opkomst van het populisme op dit moment."

Kookboek: Pasta: Il Primo Piatto, Giovanni D'Apice

Boek is al verschenen

Jonah Freud van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Mensen denken altijd dat het makkelijk is om pasta te maken, maar dat valt toch vaak tegen. Dit is een ontzettend mooi gemaakt boek met mooie fotografie. Voorin staan een aantal basiszaken, zoals hoe je zelf pasta maakt en hoe je pastasauzen bereidt. Verder geven een aantal chefs recepten met pasta die je zelf niet zo snel zou maken. Er staat bijvoorbeeld een spaghetti in met pastrami en kaviaar van Alain Caron. Een aantal recepten is anders dan anders, maar ook de klassiekers zijn in dit boek verwerkt."