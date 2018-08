Hans Klok 'moet poosje weg' uit Nederland en Duitsland om 'fris' te blijven

"De afgelopen zes jaar heb ik alles bij elkaar vier maanden in Carré gestaan. (...) Terwijl mensen willen dat je steeds wat nieuws doet. In Las Vegas kan ik opnieuw beginnen", aldus Klok in gesprek met Trouw.

In 2007 vertrok de 49-jarige illusionist ook al eens naar Las Vegas. Dat ging niet al te best: hij stond regelmatig voor halflege zalen. Dit keer pakt Klok het anders aan en start hij in kleine zalen.

"Als het succesvol is, heeft MGM mogelijkheden om me in grotere zalen op te laten treden, een mooi vooruitzicht. De show zal iets anders zijn dan in Nederland, maar mijn persoonlijke stijl, de snelheid en de afwisseling van kleine gebaren en grote effecten, zullen blijven."

Het besluit om naar Las Vegas te vertrekken, voelde voor Klok als "nu of nooit". "Ik word vijftig, dus later moet ik het niet doen. Ik heb veel opgetreden in Duinrell. En Las Vegas is een soort Duinrell XXL, haha, dus dat past me wel."