Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij opgenomen in Van Dale

Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon dinsdag bevestigd naar aanleiding van een item in het Radio 5-programma Volgspot.

"Deze zin is sinds 2015 zo'n gevleugelde uitdrukking in de Nederlandse taal geworden", legt Den Boon uit. De Breij zong het lied in 2009 in haar bekroonde theaterprogramma Hete vrede. Pas na vertolkingen in De Wereld Draait Door in 2012 en The Passion in 2015 kreeg het nummer landelijke bekendheid.

"Het verwoordt heel goed de tijdgeest van de vluchtelingenproblematiek", denkt de hoofdredacteur. "Het was de juiste tekst op het juiste moment. We weten niet precies wat we kunnen doen en drukken dus maar een soort empathie uit."

Het is niet bekend wanneer Mag ik dan bij jou exact in de Van Dale te vinden is. De digitale versie wordt eens in de vijf à zes weken geüpdatet. Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe papieren versie van het woordenboek uitkomt.

Componisten

Het nummer werd geschreven door De Breij en haar vaste componisten Sander Geboers en Rogier Wagenaar. Het lied werd ten tijde van de theatervoorstelling wel op single uitgebracht, maar was toen niet heel succesvol.

In de afgelopen jaren won het lied echter aan populariteit. Zo stond Mag ik dan bij jou in 2015 op de vierde plaats in de Top 2000.