Antoinette Beumer, Sien Volder en Herien Wensink op shortlist Debuutprijs

Beumer regisseerde eerder succesfilms als De gelukkige huisvrouw, Loft, Jackie, Soof en Rendez-vous en debuteerde eerder dit jaar met de deels autobiografische roman Mijn vader is een vliegtuig. Haar eerste boek is geïnspireerd op haar eigen jeugd, als kind van een vader die psychiatrisch patiënt was. Op dit moment werkt Beumer zelf aan het scenario voor de boekverfilming.

Noord is de debuutroman van Volders en vertelt over een jonge zilversmid die vanuit Vancouver naar het uiterste noorden van Canada trekt om daar een levensbepalend besluit te nemen. Volders werkt als redacteur en interieurvormgever. Ze is getrouwd met de Vlaamse tv-presentator en komiek Lieven Scheire.

Theaterredacteur Wensink debuteerde in januari met haar roman Kleihuid. In het verhaal, dat zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog, komen een Britse officier en soldaat in 1918 terecht in een Vlaams revalidatieoord. De twee tegenpolen delen een kamer, waar de een van zware verwondingen aan zijn gezicht herstelt en de ander zijn mentale problemen onder ogen moet zien.

De Hebban Debuutprijs wordt zondag 30 september uitgereikt tijdens een lezersevent in de Rotterdamse boekhandel Donner.