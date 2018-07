Uitverkochte zalen geven Henry van Loon opgelucht gevoel

"Ik vind het wel fijn", zegt van Loon in Met Groenteman in de kast, de podcast van journalist Gijs Groenteman. "Het is toch een soort opluchting."

"Mijn eerste vraag als ik ergens in een theater kwam, was altijd: hoeveel mensen zitten er?", aldus de 36-jarige cabaretier. "Meestal waren het er genoeg en vaak was het uitverkocht, maar er zitten er ook weleens veertig. Dat is niet erg, maar dan moet je wel iets harder werken. Een volle zaal is makkelijker, dat jut elkaar op. Bij een kleine zaal is het meer een gesprek in een kroeg. Dan moet je heel goed spelen, wil het bij iedereen op dezelfde manier aankomen."

Van Loon begint in september met try-outs voor de voorstelling Onze Henry. Momenteel speelt hij op de Parade een voorstelling met Alex Klaasen, genaamd Babi Gangbang.