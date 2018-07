Hoofdrolspeler musical Evita moet rol afzeggen wegens ziekte

Brouwers zou Juan Perón spelen. Zijn rol wordt overgenomen door acteur Paul Donkers.

Artistiek directeur Hans Cornelissen noemt het "ongelooflijk jammer dat Marijn er voorlopig niet bij kan zijn". De rol van Juan Perón zou Brouwers' eerste hoofdrol in een musical worden.

"Met pijn in mijn hart moet ik jullie melden dat ik de komende periode helaas niet op kan treden. Ik zal voorlopig dan ook niet te zien zijn in de rol van Juan Peron in de musical Evita waar ik mij zo op had verheugd. Mijn lichaam heeft mij even in de steek gelaten door acuut nierfalen. Gelukkig wordt er goed voor mij gezorgd en samen met de artsen werk ik hard aan mijn herstel", aldus Brouwers op zijn eigen website.

Afgelopen theaterseizoen stond hij in het theaterconcert Bella Italia. Eerder was de zanger understudy in onder meer Ciske de Rat en Cats en maakte hij muzikale voorstellingen over Frans Halsema, Chet Baker en Charles Aznavour. Cornelissen: "Hij verheugde zich enorm om deze rol in Evita te gaan spelen, maar fysieke tegenslag belet dat nu."

Paul Donkers

De producent heeft na het houden van nieuwe audities Paul Donkers gecast voor de rol van Perón, de voormalige president van Argentinië. Donkers was eerder te zien in musicals als The Bodyguard, Titanic, On Your Feet, Cats en Les Misérables.

Andere hoofdrollen in de vierde Nederlandse bewerking van Evita zijn voor Brigitte Heitzer, René van Kooten, Esmée Dekker en Yoran de Bont.

Evita is vanaf oktober te zien in alle grote theaters van Nederland. De musical gaat op 22 oktober in première in theater Carré in Amsterdam.