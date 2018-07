Nieuwe theatertour voor harpist Remy van Kesteren

De 29-jarige Van Kesteren wordt daarbij vergezeld van het kunstcollectief het Blauwe Uur, dat gespecialiseerd is in lichtkunst. De tournee gaat op 20 februari in première in TivoliVredenburg in Utrecht.

Van Kesteren richtte op zijn twintigste het Dutch Harp Festival op. Bij de afgelopen editie, die plaatsvond in mei, speelde hij op een harp die twee snaren meer heeft dan een normale harp. Die had 49 in plaats van 47 snaren.

Het 70.000 euro kostende instrument van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds werd gebouwd door de Italiaanse harpfabriek Salvi. Van Kesteren was nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan.