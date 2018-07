Janke Dekker en Max van den Burg in theaterproductie Safaripark Zuidas

Safaripark Zuidas gaat op vrijdag 2 november in première en is daarna tot en met 1 december in totaal veertien keer te zien op diverse locaties op de Zuidas in Amsterdam.

Janke Dekker, echtgenote van sportpresentator Tom Egbers, is naast hoofdrolspeler, de initiatiefnemer van de theaterproductie. "Safaripark Zuidas gaat vooral over de werkende mensen in de oververhitte 24/7 economie, inclusief alle verschijnselen die daarbij horen, een voorstelling die eigenlijk over ‘ons’ gaat’’, aldus Dekker .

“In principe wijkt de Zuidas niet af van de doorsnee Nederlandse zakendistricten, maar op de Zuidas is het leven net iets extremer, een ideale basis voor onze voorstelling."

Dekker en Van den Burg krijgen tijdens de voorstelling bijstand van zanger en pianist Maurits Fondse en zes jonge talenten van de theateropleiding van het ROC Amsterdam.

Schrijvers van Safaripark Zuidas zijn Roos Schlikker en theatermaker Erris van Ginkel. Dit duo was eerder verantwoordelijk voor de theaterproducties Soof de musical, Dansen met de vijand en Hart tegen Hart. Van Ginkel is ook regisseur van Safaripark Zuidas.