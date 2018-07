Zoon van David Bowie verfilmt stripboek Rogue Trooper

Jones, de zoon van de overleden Britse zanger David Bowie, zegt dat het na de verfilming van de personages uit DC Comics en Marvel hoog tijd is om de helden van de stripserie 2000 AD naar het witte doek te brengen.

"Marvel en DC gieten al hun striphelden in films. Jarenlang heeft me dat gestoken. Het is geweldig voor hun fans, maar bij elke nieuwe release vraag ik me af: waar blijft een film van de comicreeks 2000 AD?", zegt de Warcraft-regisseur in een interview met BBC.

Rogue Trooper draait om genetisch ontwikkelde blauwe supersoldaten op de planeet Nu Earth. Er zijn sindsdien vier games op de franchise gebaseerd. De eerste game Rogue Trooper verscheen in 2006.

Hanenkam

Rogue Trooper bestaat sinds 1981 in stripvorm. Oprichter Chris Kingsley van de in Oxford gevestigde uitgever Rebellion, roemt de passie en toewijding die Jones voor het personage heeft.

"De eerste keer dat ik Duncan ontmoette, had hij een hanenkam. Het toont zijn unieke niveau van passie voor Rogue Trooper en dat is waarom we zo enthousiast zijn om met hem te werken."