Cabaretier Tim Kamps werkt aan debuutroman

Late Lente is een brutale en pittige tragi-komedie over de worsteling tussen wat hoort en wat moet, tussen het hart en het hoofd, ambitie en affectie en over wat groeit tussen de oren èn tussen de lakens. Met een verleden vol leugens en een toekomst vol plannen is de vraag: hoe red je elkaar en daarna jezelf? Koop je tickets vanaf slechts 27,40 euro.