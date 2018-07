Nurlaila Karim wordt stand-in van Antje Monteiro in Mamma Mia!

De actrice gaat twee keer per week de rol van Donna spelen. Antje Monteiro is de andere vertolker van deze rol.

"Nurlaila is inmiddels kind aan huis in het Beatrix Theater. Momenteel staat ze nog in On Your Feet! en daarvoor was ze in het theater te zien als Nicki Marron in The Bodyguard. Nurlaila is een alleskunner", schrijft Verlinde.

Met de toevoeging van Karim is de gehele cast van 34 mensen compleet. Eind juli beginnen de repetities.

Mamma Mia!, de musical met 22 hits van de Zweedse groep ABBA, is vanaf 6 september 2018 te zien in het Beatrix Theater in Utrecht en gaat op 23 september officieel in première.