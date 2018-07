Nieuwe voorstelling over identiteit in Tropenmuseum

Er zijn voorwerpen van grote persoonlijke betekenis te zien die volgens het museum "tegelijkertijd nauw verbonden zijn met maatschappelijke onderwerpen van vandaag, zoals migratie en afkomst".

Kleding is volgens het museum een van de manieren om je roots te tonen. Things That Matter laat zowel traditionele stoffen als hedendaagse creaties van jonge ontwerpers zien. Stoffen die getoond worden zijn bijvoorbeeld kente en waxprints. Kente is koninklijk textiel uit Ghana, waxprints van Vlisco zijn een Nederlands product dat sinds anderhalve eeuw populair in West-Afrika is.

Een heel paviljoen is gewijd aan de schoonheid van het Arabische schrift. Landen in het Midden-Oosten staan bekend om hun creatieve omgang met taal; de kunst van het dichten, maar ook de kunst van het schrijven. Speciaal voor de tentoonstelling maakte de Frans-Tunesische 'calligraffiti-artiest' eL Seed muurschilderingen in het paviljoen.

Klimaat

Een ander onderwerp is het klimaat. Een paviljoen gaat in op de vraag 'Hoe bewaar je je cultuur als jouw land verdwijnt?' Dichter en klimaatactivist Kathy Jetnil-Kijiner van de Marshall Eilanden in de Grote Oceaan sprak een tekst in waarin ze vertelt waarom de tentoongestelde objecten zo belangrijk voor haar cultuur zijn en hoe die cultuur op het punt staat te verdwijnen.

Things That Matter is vanaf vrijdag vijf jaar lang te zien.