Museum Boijmans Van Beuningen betrekt tijdelijk pand oude V&D in Rotterdam

Volgens directeur Sjarel Ex was het een lange zoektocht naar een geschikte locatie. "We zijn overal geweest. Vaak kom je dan architectuur tegen die al op een bepaalde manier is gedefinieerd. Het oude postkantoor, bijvoorbeeld. Of de Van Nelle Fabriek. Die was ons aangeraden, maar daar is te veel daglicht voor een museum", zegt Ex in gesprek met NRC.

"Er zijn natuurlijk ook eisen: goed gereguleerd licht, een laag, stabiel vochtigheidsniveau, dat je er bewaking kunt hebben. Toen zagen we deze waanzinnige ruimte, grote verdiepingen van kaal beton zonder tussenmuren. Daar kun je goed mee werken; je kunt er bouwen, dingen veranderen, mensen ontvangen."

Voor de verhuizing naar Rotterdam-Zuid heeft het museum 6 miljoen euro nodig. "'Boijmans op Zuid' kan alleen als een kring van ideële investeerders zowel in het vastgoed als in het programma investeert. Daar zijn we druk mee bezig, we hebben in elk geval genoeg nu om zeker te zijn van een start."

Museum Boijmans van Beuningen trekt jaarlijks zo'n 300.000 bezoekers.