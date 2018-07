Japans kunstwerk na honderd jaar privébezit naar Museum Volkenkunde

Het kunstwerk was een eeuw lang anoniem in het bezit van een Nederlandse familie, totdat de eigenaren er op advies van een kennis experts bij haalden.

Conservator Daan Kok, Japan-expert bij het museum dat al vijfhonderd stukken van Keiga en diens atelier in huis heeft, was stomverbaasd. Het bestaan van het unieke stuk was totaal onbekend. "Had iemand mij vooraf gevraagd of er een kamerscherm van Keiga bestond, dan had ik dat resoluut ontkend."

Keiga, die leefde tussen circa 1786 en 1860, werd geprezen om zijn fotografische precisie. Hij werkte veel voor Nederlanders, waardoor hij het westerse verdwijnperspectief leerde toepassen.

Op de acht panelen staat de baai van Nagasaki, met daarin de Nederlandse handelspost op het eilandje Deshima in 1836. Nederland was destijds het enige westerse land dat met de Japanners mocht handelden. Het werk vertelt veel over hun relatie.

Zo staat naast de handelspost ook het Nederlandse schip Marij en Hillegonda er prominent op, dat Japan slechts eenmaal bezocht, en de hofreisbark, een Japans scheepje waarmee Nederlanders luxe geschenken naar de Japanse machthebbers stuurden.

Restauratie

Vanaf donderdag kan het publiek het scherm twee weken lang zien. Daarna buigen twee in Japan opgeleide specialisten zich over de restauratie, die hoognodig is en twee jaar kan duren.

Het binnenwerk van het scherm, een met oude paperassen bespannen lattenwerk, kan interessante details over de ontstaansgeschiedenis van het scherm onthullen. "Spannend is nu ontdekken wie het besteld heeft. Destijds was het al een kapitaal stuk", aldus Kok.

Wat het museum voor het scherm betaald heeft, wordt niet bekendgemaakt.