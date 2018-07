Musicalchoreografe Gillian Lynne (92) overleden

"Drie generaties Britse musical zijn je zoveel verschuldigd", stelt Andrew Lloyd Webber, de man achter haar grootste successen, in een reactie op Twitter.

Actrice Elaine Page, die de hoofdrol speelde in de originele versie van Cats, deelt zondag een foto van zichzelf met Lynne. "Kapot van het nieuws dat Gillian Lynne naar de Heaviside Layer is vertrokken", schrijft ze, refererend aan een hemelachtige plek in Cats. "Ik hef vanavond het glas op je met tranen in mijn ogen."

Lynne begon haar carrière als ballerina en belandde als snel bij het prestigieuze The Royal Ballet. Later legde ze zich toe op choreografie en regie. Voor Cats uit 1981 deed ze beide: de Britse was de choreografe van de musical én regie-assistente. Niet veel later ging ze weer voor Lloyd Webber aan de slag, deze keer als choreografe voor The Phantom Of The Opera.

Lynne verzorgde in 1986 de choreografie van de revival van Cabaret aan het Londense West End. Daar leerde ze haar echtgenoot, acteur Peter Land, kennen. Hij maakte zondag haar overlijden bekend. "Rust in vrede mijn lieverd Gillie", schrijft hij op Twitter. "Ze laat een enorme erfenis achter en werd door iedereen aanbeden."