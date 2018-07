NU.nl tipt: deze boeken moet je lezen in juli

Geschiedenis: Het Plakkaat van Verlatinghe. De eerste onafhankelijkheidsverklaring, Anton van Hooff

Verschijnt op 17 juli

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "In Het Plakkaat van Verlatinghe betoogt Anton van Hooff waarom de Acte van Verlatinghe gezien kan worden als de geboorteakte van Nederland. In 2018 werd het plakkaat verkozen tot 'pronkstuk van Nederland'. Een iconisch document! Het werd op 26 juli 1581 ondertekend in Den Haag. In de verklaring werd de Spaanse koning Filips II niet langer erkend als heerser over Nederland. Het plakkaat markeert daarmee het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Classicus Anton van Hooff schrijft over de geschiedenis en de wording van dit belangrijke stuk. Hij laat in dit boek zien hoe het een bindend symbool is geworden van de waardengemeenschap van de onafhankelijke natie Nederland."

Kookboek: Een jaar koken in de Provence, Marita van der Vyver

Onlangs verschenen

Jonah Freud van De Kookboekhandel in Amsterdam: "De Zuid-Afrikaanse Marita van der Vyver is een literair auteur, en daarom vind ik het zo leuk om dit boek te tippen. Want wat ik een beetje mis in ons land, of misschien wel wereldwijd, is dat mensen op een filosofische manier schrijven over eten - en deze Marita doet dat wél. Nog niet helemaal zoals ik het graag zou zien, maar het is een goed begin. Eigenlijk wil ik hierbij mensen oproepen om dat meer te gaan doen. Ik denk daar zelf ook weleens over na, maar ik hol vaak achter de feiten aan qua drukte. In het boek van Van der Vyver staan meer dan vijftig recepten: provencaalse, mediterraanse en Zuid-Afrikaanse recepten. Ze is ooit naar Frankrijk verhuisd vanwege de liefde en trof een man die goed kon koken. Ze heeft veel van hem geleerd, en ook van haar schoonmoeder. Er zitten geen plaatjes of foto's in het boek, maar wat mij betreft hoeft dat ook niet altijd. We mogen best terug naar de basis; je hoeft niet altijd visueel bezig te zijn."

Thriller: Vriendschapsverzoek, Laura Marshall

Verschijnt op 25 juli

Lisan Hoogendonk van boekhandel Plukker in Schagen: "Het is zo gewoon om een vriendschapsverzoek via Facebook te krijgen, maar wat als dit vriendschapsverzoek komt van iemand die al jaren dood is? Louise krijgt een berichtje dat Maria vrienden met haar wil worden op Facebook, maar Maria is dood. Ze is verdwenen na een schoolfeestje en al 25 jaar vermist, iedereen waant haar ondertussen dood. Zo ook Louise, of juist ook Louise, die zich verantwoordelijk voelt voor de verdwijning van Maria en deze last al jaren met zich meedraagt. En nu is Maria ineens terug? De terugkeer van Maria rakelt geheimen op die Louise koste wat kost verborgen wil houden. Wanneer de berichten van Maria escaleren en het lichaam van een vriend gevonden wordt in de bossen bij hun oude school, moet Louise erachter zien te komen wat er precies gebeurd is 25 jaar geleden. Om de waarheid te achterhalen, moet ze haar eigen geheimen onder ogen zien. Maar wie kan ze vertrouwen? Hoe ver ga je om een geheim te bewaren? Een thriller die een simpel, bijna banaal, iets als een vriendschapsverzoek pakt en daar een angstaanjagende draai aan geeft, maar ook onderwerpen als pesten niet schuwt. Je denkt nu wel twee keer na voordat je Facebook gebruikt. Een aanrader voor de lezers van Clare Mackintosh en Waar is ze? van Alex Marwood."

Fictie: Winter, Ali Smith

Onlangs verschenen

Lot Douze van boekhandel Over het water in Amsterdam: "Beetje vreemd om een roman die zich afspeelt met Kerst aan te raden voor de zomer, maar een beetje koelte kan geen kwaad met deze warmte. Ali Smith wordt in Groot-Brittanië keer op keer genomineerd voor grote literaire prijzen vanwege haar stijl en scherpe analyse van de huidige tijd. Winter is sprookjesachtiger en verwijst naar Dickens en Shakespeare. De oude Sophia woont in een vervallen huis en praat met geesten, ze is vervreemd van haar familie. Toch komt die familie met Kerst en dan beginnen de confrontatie. Een familieroman van Ali Smith: dat kan niet misgaan."

Non-fictie: Gameboy - verhaal van een verslaving, Michiel Smit

Verschijnt op 17 juli

Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam: "Als de auteur op vijfjarige leeftijd een gameboy krijgt, is hij letterlijk verloren. Vanaf dat moment staat zijn leven in het teken van de tweedimensionale spelwerkelijkheid; zelfs op school of buitenspelend op straat wordt hij gedreven door de regels van het computerspel. Toch merkt de buitenwereld weinig raars aan hem. Wanneer hij als student college krijgt over het verslaafde brein realiseert hij zich waar zijn leven uit bestaat, maar ook dat hij er iets aan kan doen. Gameverslaving staat inmiddels te boek als een officiële stoornis. Dit is een boek voor gamers die het roer willen omgooien, voor bezorgde ouders en in veel bredere zin voor lezers die geïnteresseerd zijn in veranderingsprocessen in het persoonlijk leven. Michiel Smit doet inmiddels een master Neuroscience aan de Vrije Universiteit."

Kinderboek: Het meisje dat de maan dronk, Kelly Barnhill

Verschijnt naar verwachting op 4 juli

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Dit boek over heksen, monsters en magie is een spannend voorleesboek voor de vakantie. Het gaat over een aantal dorpelingen die al jaren in angst leven voor de heks in het woud. Als ze niet elk jaar een baby offeren, zal de heks onheil over hen brengen. Maar elk jaar opnieuw verbaast Xan, de heks uit het woud, zich over weer een nieuwe baby. Ze brengt de achtergelaten kinderen naar families aan de andere kant van het woud. Dit keer voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met maanlicht, waardoor het meisje vervuld raakt van magie. Xan besluit Luna op te voeden als haar eigen dochter. Met de jaren worden Luna’s magische krachten sterker. Wanneer haar dertiende verjaardag nadert, besluiten de dorpelingen eindelijk jacht te gaan maken op de heks die hun leven al jaren overschaduwt."