Pia Douwes treedt 13 augustus eenmalig op in Bangkok

"Ik heb in mijn carrière al op een aantal heel bijzondere plaatsen mogen optreden, maar ik had nooit verwacht dat ik ooit Bangkok aan deze lijst zou mogen toevoegen", zegt de 53-jarige Douwes in een persbericht.

Het programma bestaat uit nummers van haar eind vorig jaar verschenen solo-cd After All This Time. Douwes laat ook een aantal minder bekende muzikale kanten van zichzelf horen.

"Na mijn concerten ontmoet ik fans die soms de halve wereld zijn overgevlogen en ik verheug me er nu enorm op iets terug te kunnen doen en voor het eerst in Azië op te treden."

Zondagavond sloot Douwes de reeks Elisabeth in Concert in de tuinen van Paleis Soestdijk af. De zangeres was daarnaast dit voorjaar nog in Wenen te zien in de musical Ein Wenig Farbe. Komend najaar speelt ze de rol van Morticia Addams in een nieuwe Nederlandse bewerking van de musical The Addams Family.