Hilke Bierman en Sophia Wezer met Antje Monteiro in musical Mamma Mia

Bierman speelde eerder in musicals als Alleen op de wereld, Les Miserables, Sky de musical en The Full Monty. Ze werd vijf keer genomineerd voor een John Kraaijkamp Musical Award.

Wezer speelt momenteel in Duitsland de rol van Kala in de musical Tarzan. Eerder was ze onder meer te zien in The Wiz en Chicago. Voor haar rol in de laatstgenoemde musical won de 45-jarige Wezer een award voor aanstormend talent.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Jolijn Henneman, Soy Kroon, Dieter Troubleyn, Emiel de Jong en Zjon Smaal de andere hoofdrollen gaan spelen in de musical.

Mamma Mia! is vanaf 6 september 2018 te zien in het Beatrix Theater in Utrecht.