Rijksmuseum koopt schilderij Zaanse schilder Jan Verkade

Verkade schilderde het doek met de titel Herinnering in 1893. Het betreft een meisje in de traditionele kleding van het Bretonse dorp Saint Nolff. Het Rijksmuseum verwierf het schilderij voor 227.539 euro op een veiling bij Sotheby's.

"Jan Verkade geldt als een belangrijke brug tussen de Franse avant-garde en de Nederlandse kunstenaars'", zegt Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits. "Hij zette de Nederlandse schilderkunst in internationaal perspectief. Deze intieme Herinnering is een hoogtepunt in zijn oeuvre, dat zelden in het openbaar te zien is. We zijn blij het binnenkort aan iedereen te kunnen tonen."

Verkade maakte deel uit van de Franse kunstenaarsgroep Les Nabis, die rond 1890 in Parijs en Bretagne rond de schilders Paul Gauguin, Emile Bernard en Maurice Denis ontstond. De nieuwe aanwinst is deze zomer in het Rijksmuseum te zien.