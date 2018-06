André Kuipers geeft derde show in Ziggo Dome

In SpaceXperience - Into the Future LIVE neemt Kuipers het publiek mee op een ruimtevlucht in de toekomst. "Ik wil het publiek kennis laten maken met de emoties en het spektakel van een lancering en hoe het nou is om in de ruimte te zijn", zegt Kuipers.

Vorig jaar deed hij dit voor het eerst in de Ziggo Dome en ditmaal voegt hij het aspect van de toekomst toe.

Tijdens zijn show krijgt Kuipers assistentie van een pratende robot. "In de ruimte wordt al veel gebruikgemaakt van robots. Die 'robonauts' doen werk dat voor mensen saai of gevaarlijk is."

De astronaut zegt het fantastisch te vinden om voor zo'n groot publiek op te treden en ''mensen van 8 tot 88, van ingenieurs tot alfa's, kennis te laten maken met onze toekomst in de ruimte".