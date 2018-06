Leon Verdonschot schrijft boek over geboorteplaats Geleen

Uitgeverij Lebowski meldt dinsdag dat het boek in het najaar van 2019 zal verschijnen. "Ik woon ruim 20 jaar niet meer in Geleen, maar kom er nog vaak", vertelt Verdonschot over zijn boek.

Het boek wordt volgens Verdonschot een "universeel verhaal over nostalgie en het leven in een middelgrote stad, maar tegelijkertijd ook een uniek verhaal".

"Iedereen die ik dan spreek, begint over vroeger. Zelfs als ze vroeger zelf nog niet bestonden. De conclusie: vroeger was het beter. Dat is niet het grootste probleem, dat ze dat allemaal zeggen. Het grootste probleem is dat ze gelijk hebben. Maar de interessante vraag is: als het vroeger beter was, leg je je daar dan bij neer? En zo nee, wat maak je dan van het heden?"

Pijnlijk contrast

"Alles lijkt verdwenen wat de stad ooit bruisend, welvarend en cultuurrijk maakte. Het contrast met het heden is pijnlijk. Ik wil een persoonlijk portret schrijven van een stad die zich vastklampt aan haar verleden, omdat het heden zo confronterend is. Maar ook van de mensen die ondanks die pijn in Geleen blijven en er gewoon het beste van maken."

Verdonschot is ook bekend als presentator en programmamaker en schreef naast Rico ook onder meer de roman Alles van elkaar, die uitkwam in 2015.