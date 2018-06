Schrijvers uiten ongenoegen over thema Boekenweek 'De moeder de vrouw'

Vorige week maakte de CPNB bekend dat het boekenweekthema volgend jaar 'De moeder de vrouw' is, naar het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff.

In de open brief in de NRC verwijten de ondertekenaars de CPNB dat deze genderongelijkheid in het literaire veld in stand houdt, door de vrouw alleen met het moederschap te identificeren. Ook wordt er uitsluitend door mannen op het thema gereflecteerd.

Onder de ondertekenaars zijn onder meer Mensje van Keulen, A.F.Th. van der Heijden, Annelies Verbeke en Saskia Noort. In de brief stellen zij voor dat er naast het Boekenweekgeschenk en het Boekenweekessay ook een bundel verschijnt waarin vrouwen en mannen aan het woord komen over moeders en moederschap.

Ook willen zij dat er twee extra essays komen over het gedicht Moeder van Vasalis, één door een man en één door een vrouw.

CPNB

CPNB laat in een reactie weten van tevoren niet te hebben verwacht dat het thema "zulke uiteenlopende reacties en zelfs verzet" zou oproepen. "Onze bedoeling is via de literatuur licht te werpen op het moederschap en het vrouw-zijn. Het thema als ode."

"Dat over het thema zo’n groot misverstand is ontstaan, spijt ons zeer, en het idee van moeder de vrouw aan het aanrecht is nooit het beeld geweest dat wij wilden belichten. Wie goed en met goede wil leest, ziet ook dat dat er simpelweg niet staat; er staat 'De moeder de vrouw'."

De organisatie zegt te overwegen hoe de kwestie een positieve wending kan krijgen, die ook recht doet aan de discussie. "Graag zullen we daarom in gesprek gaan met degenen die de in NRC te verschijnen petitie organiseerden om gezamenlijk tot een creatieve oplossing te komen."

Het thema voor de Boekenweek werd vorige week gepresenteerd. Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat Murat Isik, auteur van Wees onzichtbaar, het Boekenweekessay gaat schrijven. Jan Siebelink schrijft het Boekenweekgeschenk.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!