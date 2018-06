Klaas Dijkhoff geeft eenmalig optreden met cabaretier Rob Scheepers

Het thema is de toekomst van Nederland in het algemeen en het vluchtelingenbeleid in het bijzonder, maakte Dijkhoff vrijdag via Twitter bekend. De avond vindt plaats in het Brabantse Veldhoven.

De bijeenkomst is door de VVD "stand-up politics" gedoopt. Volgens een woordvoerder van de fractieleider is het de eerste keer dat Dijkhoff op deze manier "met de kiezer in gesprek wil gaan". Mocht de avond aanslaan, dan wil de VVD-coryfee vaker dit soort sessies gaan organiseren.

Er is plek voor tachtig mensen, maar het aantal aanmeldingen vrijdagmiddag "overtrof al alle verwachtingen", aldus de zegsvrouw. "We moeten eens goed gaan nadenken hoe we dat gaan oplossen."