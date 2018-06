Boek Martine Bijl over hersenbloeding verschijnt op 1 november

Uitgeverij Atlas contact maakt donderdag bekend dat Rinkeldink vanaf dan in de winkels ligt.

Bijl kreeg in september 2015 een hersenbloeding waar ze jarenlang van heeft moeten revalideren, maar haar taalvermogen bleef onaangetast. De presentatrice van Heel Holland Bakt is sindsdien amper in het openbaar verschenen.

"Er woont een vreemd wezen in mij. Toen ik een kale plek op mijn hoofd had en de deur openstond naar mijn brein, is hij erin gekropen. Sindsdien ben ik me bewust van wat zich in mijn kop bevindt", aldus Bijl in een persbericht.

Rinkeldink verscheen eerder als nieuwjaarsgeschenk. Het boek dat in november verschijnt, is hier een uitgebreidere versie van.