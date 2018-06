Ex-directeur Stedelijk blij met vaststelling dat ze 'altijd integer' is geweest

"Ik ben heel blij dat de onafhankelijke onderzoekers mij volledig hebben vrijgepleit", zegt Ruf in een schriftelijke verklaring die in handen is van AT5.

Ruf zou in haar eerste jaar als museumdirecteur nevenactiviteiten verzwegen hebben. Ze zou een paar ton hebben verdiend met haar kunstadviesbureau dat onder meer advies gaf over kunstuitleen. Nadat dit naar buiten kwam, diende de oud-directeur op 17 oktober haar ontslag in. Nu blijkt echter dat er geen sprake van belangenverstrengeling was.

"In tegenstelling tot de verhalen in de media, ben ik volgens de onafhankelijke onderzoekers altijd integer geweest, waren alle nevenfuncties akkoord en runde ik geen kunstadviesbedrijf on the side." Drie leden van de raad van toezicht van het museum stapten gisteren naar aanleiding van het onderzoek op.

'Met hart en ziel'

Cees de Bruin, Ronald Hans, Willem de Rooij en Joyce Sylvester vormen nu de nieuwe raad. De Bruin zal optreden als interim voorzitter tot er een opvolger is gevonden voor de opgestapte Madeleine de Cock Buning.

In het rapport werd de oud-directeur ook nog geprezen om haar inzet voor het Stedelijk Museum. "Maar boven alles was ik het diepst geroerd door de vaststelling dat ik mij altijd met hart en ziel heb ingezet voor het Stedelijk Museum Amsterdam. Want zo was het."