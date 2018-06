Harry Potter and the cursed child wint Tony Award voor beste toneelstuk

Het stuk, geschreven door Jack Thorne en sinds 2016 te zien in Londen. Onlangs ging het stuk ook op Broadway in première. Harry Potter and the cursed child won in totaal zes Tony's, waaronder ook die voor beste regie.

Acteur Andrew Garfield won de Tony voor beste mannelijke hoofdrol in een toneelstuk. Hij won zijn eerste Tony voor zijn rol in het stuk Angels in America.

Glenda Jackson heeft de prijs gewonnen voor beste vrouwelijke hoofdrol in een toneelstuk, voor haar rol in Three Tall Women. Nathan Lane won de Tony voor beste bijrol in Angels in America. Voor Lane is het zijn derde Tony.

Angels in America won ook de Tony voor beste opnieuw uitgebrachte stuk. Het toneelstuk gaat over aids in het tijdperk dat Ronald Reagan president was van de Verenigde Staten en er weinig gebeurde om de ziekte te bestrijden.