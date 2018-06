Broadway maakt zich op voor Tony Awards

Mean Girls is onder meer genomineerd voor beste musical, beste script en beste muziek.

Het toneelstuk Angels in America, over de aidsepidemie in de jaren tachtig, werd elf keer genomineerd. Ook Harry Potter and the Cursed Child gooide met tien nominaties hoge ogen. Voor Angels in America zijn onder meer acteurs Andrew Garfield (Spider-Man) en Nathan Lane (The Producers) genomineerd. De voorstelling over Harry Potter, waarin de hoofdpersoon en zijn zoon twintig jaar ouder zijn dan in de boeken, is het veelgeprezen vervolg op de filmreeks.

Bruce Springsteen treedt zondagavond op tijdens de uitreiking. Volgens USA Today zingt 'The Boss' een lied uit het repertoire van Broadway. Hij mag ook een Special Tony Award in ontvangst nemen voor de theaterconcerten Springsteen on Broadway, die nog tot en met 15 december te zien zijn in het Walter Kerr Theatre in New York.