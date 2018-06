Jaarlijkse bunkerdag trekt veel bezoekers

Bijna negentig bunkers langs de Nederlandse kust konden worden bezocht. De betonnen kolossen maakten deel uit van de Duitse Atlantikwall, een 6.200 kilometer lange verdedigingslinie langs de Europese kust van door de Duitsers bezet gebied.

Zaterdag konden mensen bijvoorbeeld op ontdekking in het gangenstelsel in Hoek van Holland. In Den Helder was in de hospitaalbunker een korte voorstelling te zien over vrouwen in de oorlog en in Dishoek (Zeeland) werden lezingen gegeven over enigma, de Duitse codeermachine die de Britten wisten te kraken.

Jeeps uit de oorlog vervoerden bezoekers tussen verschillende locaties.