Auteur Michel van Egmond: 'Boek over VI kon niet op beter moment komen'

Na het eerste boek over het populaire RTL-programma dacht Van Egmond niet dat er een vervolg zou komen. Maar nadat hij van bronnen rondom de kijkcijferhit te horen kreeg dat er het een en ander op stapel stond, besloot de schrijver toch aantekeningen te maken voor het geval er iets opmerkelijks te gebeuren stond.

"We zijn het blijven volgen, hebben aantekeningen gemaakt en konden zo een dossier opbouwen. Het was met de achterliggende gedachte dat we een tweede boek over de show konden schrijven als het programma wellicht zou stoppen. Het boek kon dus niet op een beter moment uitkomen", zegt Van Egmond in gesprek met NU.nl.

Toen in maart bekend werd dat het drietal naar Talpa overstapt, was dat de climax van het verhaal. "Het was misschien wel het meest turbulente jaar van de show. Er gebeurde zo enorm veel rondom de vier hoofdpersonen, want naast de mannen aan tafel is Marco Louwerens door zijn handelingen en e-mails ook een hoofdpersoon in het boek, dat we tot de conclusie kwamen dat een tweede boek er zeker moest komen."

Renate van der Gijp

Er waren tal van opmerkelijke gebeurtenissen te noteren en Van Egmond heeft daarvan niks achtergehouden voor Inside. Ook de ophef rond 'Renate van der Gijp', toen René van der Gijp als vrouw in de studio ging zitten, de kwestie met Jelle Brandt Corstius, de ruzies met RTL-directeur Louwerens en de geheime besprekingen met John de Mol zijn in het boek te lezen.

"Ik heb het manuscript naar René, Wilfred, Johan en Marco opgestuurd. Ik ben heel verwend met mijn hoofdpersonen. Van René en Wilfred had een tweede boek niet gehoeven en Johan zei dat hij het boek toch niet ging lezen, maar ze hielden het niet tegen. Marco vond het prima, ook het publiceren van die beroemde mail. Dat is een sleutelmoment. Wel een beetje ongebruikelijk om zakelijke correspondentie te delen, maar hij wilde niet dwarsliggen."

Veroordelen doet Van Egmond de hoofdpersonen dan ook niet. "Zij moeten doen wat ze willen en wat ze wel en niet zeggen op tv. Ik lette er een beetje op toen ik eindredacteur was, maar de invloed was toen ook al nihil. Ik veroordeel ze dan ook niet om hun acties en van een oordeel blijf ik liever weg. Dat laat ik aan de rest van Nederland over."

Spanningsboog

Door zijn eerdere werkzaamheden bij Voetbal Inside heeft Van Egmond in de loop der jaren een persoonlijke band met de mannen opgebouwd. "Dat brengt heel veel voordelen met zich mee en het zorgt ervoor dat wij alle details kunnen delen."

"De dreigende overstap en het mogelijke einde van het programma zorgt voor een natuurlijke spanningsboog en een climax in het verhaal. Iedereen weet al lang dat ze naar Talpa zijn gegaan, maar hoe dat is gegaan, dat weet niemand. Het wordt nog steeds gevraagd of het wel echt is dat de mannen zich niet voorbereiden op de show. Ik kan het blijven verdedigen, maar er komt steeds hetzelfde antwoord uit. Het is niet gespeeld."

Voor de reacties op zijn nieuwe boek is de drievoudig NS Publieksprijs-winnaar (Gijp, Kieft en De wereld volgens Gijp) niet bang. "De eerste voortekenen wijzen erop dat het boek goed valt. De reacties zijn positief, maar dat wil niet zeggen dat dat bij elk boek hetzelfde is. Bij een volgend exemplaar begin je gewoon weer op nul, net als bij een voetbalwedstrijd. Of er een derde deel komt, weet ik niet en ik weet ook niet of ik daar weer zin in heb."

Drijfveer

De auteur heeft informatie genoeg om nog een aantal boeken vol te schrijven. "Ik kan er wel duizend boeken over schrijven, want aan materiaal geen gebrek. Maar nu moet ik eerst afstand nemen en me opladen voor andere dingen. Ik heb energie nodig voor andere projecten, waaronder het vervolg op Kieft", gaat Van Egmond verder.

"Het klinkt als een cliché, maar ik kijk van boek naar boek. Ik schrijf niet voor de prijzen en ook niet om bovenaan in de piramide mee te draaien. Het gaat mij erom dat ik een verhaal zo goed mogelijk in een boek zet en zoveel mogelijk mensen een plezier doe. Ik wil boeken schrijven waar mensen zo nu en dan om kunnen lachen. Daarmee doe ik niet denigrerend over de prijzen die ik heb gewonnen – daar ben ik trots op – maar dat is niet mijn drijfveer."