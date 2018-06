NU.nl tipt: deze boeken moet je lezen in juni

Thriller: De stalker in de nacht, Robert Bryndza

Nederlandse vertaling verschijnt op 12 juni

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "In Het meisje in het ijs konden we voor het eerst kennismaken met detective Erika Foster, en nu is ze terug met een vreemde en bijzonder wrede moordzaak. In De stalker in de nacht wordt Foster tijdens een hete zomernacht opgeroepen om naar de plaats delict van een moord te komen. Het fijne aan dit boek is dat er meer wordt ingegaan op het privéleven van Foster, maar ook op dat van haar collega's Peterson en Moss. De personages komen meer tot leven en dat maakt het verhaal nog interessanter. Ik ben blij dat er meerdere delen zullen volgen met Foster. In Engeland is deel zes pas verschenen, dus dat belooft veel goeds voor de Nederlandse lezers."

Geschiedenis: Koningin Victoria als huwelijksmakelaar: Haar kinderen en kleinkinderen op Europese tronen, Deborah Cadbury

Nederlandse vertaling is op 31 mei verschenen

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "Victoria, koningin van Engeland van 1837 tot 1901, was enigst kind. Zelf had ze echter negen kinderen en ze arrangeerde hun huwelijken. Haar 42 kleinkinderen gingen verbintenissen aan die bijna alle Europese vorstenhuizen aan elkaar verbonden. Ze kreeg daardoor de bijnaam 'The grandmother of Europe'. In dit boek zien we hoe de Engelse monarchie grote macht en invloed uitoefende in Europa. We reizen langs de meest decadente paleizen van Rusland en Europa, langs schandalen, politieke machinaties en familiaire spanningen. Een fascinerende reis door de geschiedenis."

Kookboek: Bon Appétit: Smakelijke post uit Frankrijk, Jonah Freud

Verschijnt op 19 juni

Freud, van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Het boekje bestaat uit 55 Franse ansichtkaarten die mijn moeder vroeger verzamelde, met op de achterkant recepten van Franse gerechten. Dat zijn heel klassieke gerechten, uiteenlopend van bouillabaisse tot flan, cassoulet, grand aïoli en fruits de mer. Het is een leuk boekje, een zomerboekje dat je bijvoorbeeld mee kunt nemen op vakantie naar Frankrijk. Er zitten ook nog vijf losse kaarten bij, met recept, die je kunt opsturen naar iemand anders."

Non-fictie: Filosofie voor een weergaloos leven, Lammert Kamphuis

Verschijnt begin juni

Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam: "Filosoof en theoloog Lammert Kamphuis, werkzaam bij The School of Life, bekend van Lowlands, Brainwash en vele andere openbare optredens, laat zien hoe filosofie werkt. In Filosofie voor een weergaloos leven, zijn eerste grote filosofische publicatie, laat de auteur zien hoe eeuwenoude en hedendaagse denkers ons kunnen bijstaan in het alledaagse leven. En dat is hard nodig in onze eigentijdse dwaaltuin. Ons weergaloze, in de zin van ‘eenmalige’, leventje, kan wel een paar goede bakens gebruiken. Een boek waarop gewacht wordt."

Fictie: Leven en laten leven, Hendrik Groen

Verschijnt 5 juni

Lot Doutze van Boekhandel Over het water in Amsterdam: "Je kunt er niet omheen: op dinsdag 5 juni verschijnt de nieuwe Hendrik Groen! Groen werd bekend met het dagboek Pogingen iets van het leven te maken, over het leven in een verzorgingshuis. Nadat hij twee boeken lang verslag had gedaan van de wederwaardigheden van de vrienden van Omanido (oud maar niet dood), heeft Hendrik Groen nu een roman geschreven: Leven en laten leven. Arthur Ophof staat elke dag in de file heen en weer naar een saaie baan. Dat is een accurate samenvatting van zijn leven, totdat hij een riante ontslagvergoeding krijgt aangeboden en bedenkt dat hij zijn leven drastisch kan veranderen. Met de vileine, vaardige pen van Groen belooft dit een fijn zomerboek te worden."

Kinderboek: Het zinderende zeeboek, Yuval Zommer

Verschenen op 1 juni

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Zommer laat kinderen op onnavolgbare wijze kennismaken met alles wat er in zee glibbert en glijdt, wappert en wiert, siddert en stroomt. Er wordt uitgelegd hoe het kan dat dieren onder water ademen en er worden allerlei dierenfamilies geïntroduceerd: van haaien en walvissen tot roggen en zeepaardjes. Alle leefgebieden van de zeedieren komen aan bod: van het koraalrif tot de diepzee. Ook in de poeltjes op het strand kun je waterdieren vinden. Het boek is geschikt voor jonge kinderen door de speelse tekeningen, maar bevat ook genoeg informatie voor wat oudere kinderen."