Recensieoverzicht: Nieuwe show Claudia de Breij 'beste uit carrière'

Volkskrant - drie sterren

"Tijdens de eerste helft van #NU, haar nieuwe theatersolo, krijg je sterk de indruk dat De Breij ook een oudejaarsconference over 2017 heeft geschreven. Grappen en commentaren over CDA-voorman Sybrand Buma en zijn plan om weer staand het Wilhelmus te zingen op school, genderneutraliteit bij de Hema, het onthullende boek van voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes, de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer - het zijn nieuwsonderwerpen die in mei 2018 alweer erg achterhaald voelen. (...) Dit gebrek aan actualiteit is problematisch voor een show die nota bene #NU heet, en die De Breij ook het volgende theaterseizoen nog speelt, tot in juni 2019."

NRC - vijf sterren

"In haar negende voorstelling #NU symboliseert het mooie toneelbeeld - groot raam, kamerplant en een paar kledingrekken met jassen - de veilige binnenwereld. Maar wie dacht dat Claudia de Breij zich daadwerkelijk terugtrekt uit de wereld, heeft het mis. Ze verschuilt zich hooguit om sterker naar buiten te komen. De Breij toont zich met deze voorstelling een van de scherpste politieke cabaretiers van onze tijd, die relativerende grappen afwisselt met krachtige politieke oneliners, waarmee ze zich verzet tegen oprukkend racisme, seksisme en neoliberalisme."



Trouw - vier sterren

"De Breij zingt als vanouds goed, deels liggend óp de vleugel, en vertelt een vernuftig gelaagd verhaal over de verwarrende tijd waarin we leven. Daarbij komt de schaterlach minder vaak los dan in eerdere voorstellingen, maar er zit genoeg lucht in #NU. Zo beantwoordt ze een vraag op het labeltje van haar theezakje: 'Van welk van de kleine dingen geniet jij het meest?' "Ja, toch mijn clitoris dan." (...) Het hoogtepunt is een mooi, persoonlijk verhaal over dorpsfanfare De Harmonie, waar ze als kind zo ontzettend graag bij wilde horen. Die fanfare begeleidt haar én het publiek naar een verrassend en ontroerend einde, dat we hier niet willen verklappen."

Telegraaf - vijf sterren

"In haar negende programma #NU weet De Breij wederom op meesterlijke wijze de heersende tijdsgeest naar het theater te vertalen. Ze onderstreept een gevoel van onmacht. We leven in een wereld waar veel gebeurt. Waar de ontwikkelingen zo snel gaan dat we ze niet allemaal meer bij kunnen benen. We verlangen naar duidelijkheid en zijn in deze overgangsperiode op zoek naar wat De Breij ’het nieuwe netjes’ noemt. Maar soms schieten we daar misschien wat in door. (...) Dat de cabaretière niet alles zwart-wit maakt, maar ook de grijstinten blijft zien, is knap. Vaak levert dat niet de sterkste programma’s op, maar het maakt #NU juist alleen maar beter."

AD - vijf sterren

"De Breijs wapen is humor - nimmer de platte preek. Daarmee geeft ze onderwerpen als racisme, seksisme ('Gewoon de vierde feministische golf en we noemen haar #metoo'), antisemitisme en genderneutraliteit een aangename lichtheid mee, zonder dat haar bijtende boodschap aan kracht inboet. (...) Haar negende is de beste show uit de carrière van Claudia de Breij en maakt uiterst nieuwsgierig naar de opvolger. Kan ze hier overheen? Wie #NU ziet weet dat haar dat moet lukken."

