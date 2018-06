Boris Dittrich schrijft thrillers om te kunnen ontsnappen aan heftig werk

Voor het boek Barst, dat boekhandels vanaf 6 tot en met zondag 24 juni cadeau geven bij besteding van minimaal 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken, haalde Dittrich onder andere inspiratie uit een gebeurtenis in 1992 die veel indruk op hem maakte.

"Ik was toentertijd fractievoorzitter in Amsterdam-Zuid en wilde stage lopen bij de politie om eens te horen met welke problemen mensen daar naar de politie stappen. Op een dag kwam er een telefoontje binnen van een vrouw die haar hond 's ochtends vroeg had uitgelaten in het Vondelpark, waarbij haar hond in de bosjes was verdwenen en een lijk had gevonden", vertelt de oud-politicus in gesprek met NU.nl.

Dittrich ging samen met het politieteam het park in en vond als eerste het lichaam. "Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt en ik dacht toen al: als ik later ooit een boek ga schrijven, wil ik dat dit erin voorkomt. Barst begint dan ook met deze scène."

Fluiten

De schrijver, die werkt als Directeur pleitbezorging Seksuele Minderheden bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, was blij verrast toen hij door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) gevraagd werd voor het geschenkboek. "Ik was ontzettend blij, het geeft toch het gevoel dat je als schrijver wordt gewaardeerd. Ik heb zeker een tijdje zitten fluiten nadat ik de e-mail gekregen had."

Dittrich, die vier thrillers op zijn naam heeft staan, was net klaar met zijn laatste boek Halszaak toen het verzoek kwam. "Dat verhaal zat nog helemaal in mijn hoofd, het was de maand ervoor uitgekomen. Dus toen ik na ging denken over wat ik wilde schrijven, zat de hoofdpersoon van Halszaak, de politierechercheur Maya Oliphant uit Amsterdam, nog in mijn hoofd en van daaruit ben ik gaan werken."

De suggestie van het CPNB, dat ze hoopten op een toegankelijk boek dat ook jonge lezersgroepen zou aanspreken, bracht de schrijver bij zijn andere hoofdpersoon. "De bedoeling van zo'n geschenkboek is dat veel mensen het gaan lezen en geïnspireerd raken om Nederlandse thrillers te kopen", vertelt Dittrich.

Televisiewereld

Wat de schrijver zelf interessant vond, is de manier waarop de televisiewereld omgaat met mensen die graag op de televisie willen komen. "Van daaruit denkend dacht ik dat het leuk zou zijn om een heel populair tv-programma te nemen en daar het een en ander in te laten gebeuren wat verrassend en herkenbaar is."

Zo bedacht Dittrich zijn tweede hoofdpersoon Lilian Lely, die meedoet aan een nieuwe talentenjacht op televisie. Halverwege het boek komen de twee verhaallijnen van de kandidate en de politierechercheur samen en leiden tot een verrassende ontknoping.

De oud-politicus vindt het belangrijk dat zijn boeken zo realistisch mogelijk zijn en laat zich dan ook graag inspireren door omgevingen die hij kent. Zo spelen Halszaak en Barst zich af in Amsterdam, terwijl zijn andere thrillers plaatsvinden in Berlijn en New York, de plekken waar hij naast Amsterdam woont en werkt voor Human Rights Watch.

Heftige dingen

Een boek over zijn werk in de landen die hij veelvuldig bezoekt voor de mensenrechtenorganisatie, zit er volgens Dittrich niet in. "Omdat ik in die landen nogal heftige dingen meemaak schrijf ik, juist om daaraan te ontsnappen, boeken waarin ik zelf een wereld kan creëren en waarin ik de baas ben", vertelt hij. "Ik bepaal wie daar doodgaat en wie de moord oplost. Dat is voor mij ontspanning, dus nee, ik denk niet dat ik snel een boek over mijn werk bij Human Rights Watch ga schrijven."

Als liefhebber en schrijver van spannende boeken heeft Dittrich een duidelijk idee waar een spannend verhaal aan moet voldoen. "Belangrijk is dat je echt meegenomen wordt en denkt: God ,wat gaat er gebeuren? Ook vind ik het belangrijk dat er, naast een goed plot, een maatschappelijke duiding in zit. Het moet zich afspelen tegen de achtergrond van de samenleving en je moet er iets van kunnen leren. Dat zijn de boeken die mij het meeste aanspreken."

Vliegtuig

De schrijver is vooral productief in het vliegtuig, waar hij al vele schrijfuurtjes erop heeft zitten. "Ik maak veel verre reizen voor mijn werk. Toen ik deze baan kreeg, heb ik mezelf beloofd dat ik -om het reizen leuk te maken - mag lezen of mag schrijven", vertelt Dittrich. Voor de schrijver is het een soort automatisme geworden. "Als ik op Schiphol kom, heb ik meteen zin om ideeën uit te werken in mijn schriftje of op mijn laptop."

Dittrich zit niet stil en heeft alweer een idee voor een nieuw boek. "Als schrijver ben je eigenlijk continu met boeken bezig, zodra er een af is, ben je eigenlijk alweer met het volgende bezig. Ik loop over van de ideeën, dus het is meer een kwestie van: wat ga ik kiezen en waar ga ik me op concentreren?"

"In die fase zit ik nu. Ik heb nog niets op papier, maar in mijn hoofd is er al een boek vorm aan het aannemen. Ik ga natuurlijk nog niet vertellen waar het over gaat!"