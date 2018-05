Amerikaanse schrijver Philip Roth op 85-jarige leeftijd overleden

Roth was in het bijzijn van vrienden en familie toen hij overleed, meldt zijn biograaf op Twitter. Volgens The New York Times is de schrijver overleden aan hartfalen.

De schrijver was bekend om zijn boeken en artikelen over het jodendom, de politiek en mannelijke seksualiteit. Hij schreef jarenlang voor The New Yorker en bracht meerdere boeken uit. Hij won in 1998 een Pulitzerprijs voor zijn boek American Pastoral en in 2011 de Man Booker International Prize. Ook was hij een grote kanshebber voor de Nobelprijs voor de Literatuur.

Andere bekende boeken van Roth zijn Portnoy's Complaint (1969), de openhartige bekentenis van een door zijn bazige moeder seksueel gefrustreerde man, en The Plot Against America (2004). Mede vanwege Portnoy's Complaint wordt Roth ook wel de geschiedschrijver van de moderne erotiek genoemd. Acht van zijn boeken werden verfilmd.

Alter ego

Zijn eerste artikel verscheen in 1958 in The New Yorker. Het stuk ging over hemzelf en het jodendom.

Twee jaar later kwam zijn eerste boek uit: Goodbye, Columbus, met vaart en humor geschreven verhalen over het leven van de joodse middenklasse in de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog. Critici prezen het boek, maar sommigen binnen de Amerikaanse joodse gemeenschap hadden er bezwaar tegen dat Roth zich had geconcentreerd op minder vleiende kanten van het jodendom, zoals het materialisme.

Roth gebruikte vanaf 1979 regelmatig het alter ego Nathan Zuckerman als verteller in zijn boeken. Het eerste boek met Zuckerman was The Ghost Writer.

Roth besloot jaren geleden dat Nemesis (2010) zijn laatste boek zou zijn. Hij hield dat aanvankelijk voor zich, naar eigen zeggen omdat hij niet in de voetsporen van Frank Sinatra wilde treden. Die zanger maakte nadat hij was gestopt toch weer een comeback.

Pensioen

De schrijver maakte in 2012 alsnog officieel bekend dat hij was gestopt met schrijven. De auteur besloot na de publicatie van Nemesis zijn eerdere werken opnieuw te lezen, "om te kijken of ik mijn tijd heb verspild". Hij bezocht na zijn pensionering vrienden en ging veel naar concerten.

Hoewel hij met pensioen was gegaan, schreef hij nog regelmatig essays en artikelen. Zijn laatste publicatie was in de zomer van vorig jaar en ging over zijn liefde voor Amerikaanse plaatsnamen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!