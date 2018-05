Kunstenaar Robert Indiana (LOVE) overleden

De Amerikaanse ontwerper en kunstenaar Robert Indiana is overleden. Hij stierf op 89-jarige leeftijd in Vinalhaven in de Amerikaanse staat Maine. © AFP

De Amerikaanse ontwerper en kunstenaar Robert Indiana is overleden. Hij stierf op 89-jarige leeftijd in Vinalhaven in de Amerikaanse staat Maine. © AFP

De Amerikaanse ontwerper en kunstenaar Robert Indiana is overleden. Hij stierf op 89-jarige leeftijd in Vinalhaven in de Amerikaanse staat Maine. © AFP

De Amerikaanse ontwerper en kunstenaar Robert Indiana is overleden. Hij stierf op 89-jarige leeftijd in Vinalhaven in de Amerikaanse staat Maine. © AFP

De Amerikaanse ontwerper en kunstenaar Robert Indiana is overleden. Hij stierf op 89-jarige leeftijd in Vinalhaven in de Amerikaanse staat Maine. © AFP