Katja Schuurman en Thijs Römer samen in voorstelling van Ruut Weissman

De voorstelling gaat over een echtpaar, Hanna en Pom, dat het verlies van hun driejarige zoontje probeert te verwerken.

Römer stuitte op de film, die in 1996 drie Gouden Kalveren won, en besloot er een theaterstuk van te schrijven. "Ik dacht: dit moeten we in het theater gaan doen en Katja en ik gaan die man en vrouw spelen", zegt de ex-man van Schuurman tegen Parool.

Dat de twee al een verleden hebben, zien zij voornamelijk als iets positiefs. "Het is ook een voordeel dat je elkaar zo goed kent. Daarmee ken je ook elkaars mindere kanten. Als het uit de hand loopt, weet je waar het vandaan komt."

Het stuk is van 12 augustus tot en met 6 september te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Seksuele intimidatie

Regisseur Weissman raakte eind vorig jaar in opspraak nadat hij werd beschuldigd van seksuele intimidatie. Zelf ontkent hij de beschuldigingen. "Het is totaal niet aan de orde. Nul. Nog nooit gebeurd", zei hij destijds.

Een woordvoerder van het DeLaMar Theater laat in een reactie aan NU.nl weten dat de beschuldigingen geen rol hebben gespeeld in de overweging om Weissman het stuk te laten regisseren. "Hij regisseert meerdere toneelstukken, waaronder deze. Het is gewoon een goede regisseur."

Bij de première van theatervoorstelling Fiddler on the roof, die Weissman eerder regisseerde, was de regisseur niet aanwezig. Volgens de woordvoerder was dat "een eigen keuze" van Weissman.